РИАМО - 9 мар. Неизвестный проник в дом безработного жителя столицы на Челобитьевском шоссе и украл оттуда имущество и деньги на общую сумму 7 миллионов рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 8 марта в 01:24 в службу «02» из службы «112» поступило сообщение о краже из частного дома по адресу: Челобитьевское шоссе, 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 18:00 7 марта до 01:00 8 марта неизвестный путем отжатия окна на первом этаже проник в дом по указанному адресу, где совершил кражу имущества и денежных средств, принадлежащих заявителю, неработающему, скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 7 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».