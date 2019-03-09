РИАМО - 9 мар. Народный артист СССР, актер столичного Театра имени Вахтангова Владимир Этуш скончался на 97-м году жизни, сообщает ТАСС.

«Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу», – сказал директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

Он уточнил, что время и место прощания с актером будут известны позднее.

Народный артист СССР Владимир Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года. Со школьных лет он занимался в театральном кружке, а в 1940 году поступил в Театральное училище имени Щукина. На счету Этуша огромное множество ролей в кино. Зрителям он запомнился в комедиях Леонида Гайдая – товарищ Саахов в «Кавказской пленнице» (1966), инженер Брунс в «Двенадцати стульях» (1971), Шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), а также во многих других кинокартинах.

Умер кинорежиссер Борис Яшин>>