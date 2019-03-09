РИАМО – 9 мар. В музейном комплексе «Конный двор» в Сергиево-Посадском районе открылась выставка «Театр по обе стороны кулис», на экспозиции можно узнать о лучшем крепостном театре России, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Это – совместный проект московского музея-усадьбы «Останкино» и Сергиево-Посадского музея-заповедника.

«Мир старинного театра оживает благодаря оригинальным эскизам декораций, чертежам театральных зданий и театральной машинерии, редчайшим предметам старой бутафории, фрагментам сценических костюмов. Экспонаты конца XVIII – начала ХХ веков дополнены произведениями изобразительного и декоративно-прикладного искусства из собрания Сергиево-Посадского музея, в том числе подлинным эскизом декорации К.А. Коровина к опере «Садко», – отмечается в сообщении.

Выставка расскажет о периоде расцвета лучшего крепостного театра России – Останкинского театра графа Н.П. Шереметева, представит редчайшие предметы бутафории дворянского театра С.С. Апраксина, фрагменты костюмов начала ХХ века из спектаклей Оперы Зимина.