РИАМО - 9 мар. В субботу температура воздуха в Московском регионе прогрелась до плюс 6,7 градусов, этот день стал самым теплым с начала текущего года, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Сегодняшний день стал самым теплым для этой весны и для этого года соответственно. В Москве температура поднялась до плюс 6,5 градусов, а в области до плюс 6,7 градусов», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что до этого самым теплым днем было 5 марта, тогда температура воздуха прогрелась до 4,5 градусов.

В столице также днем в субботу синоптики зафиксировали порывы ветра до 15 метров в секунду.