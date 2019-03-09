РИАМО – 9 мар. В столице днем в субботу синоптики зафиксировали порывы ветра до 15 метров в секунду, температура поднялась до плюс 6,5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Субботний день радует жителей и гостей столицы теплом и солнцем. В полдень на опорной метеостанции – ВДНХ столбик термометра остановился у отметки плюс 6.5 градусов, на Балчуге и в районе ТСХА температура вплотную подобралась к плюс 6 (плюс 5,9), в районе МГУ – плюс 5,2, а в Тушине только плюс 4,6 градуса.

«Ветер западный, умеренный, в районе МГУ с порывами до 14 метров в секунду, ТСХА до 15 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха понизилась до 46%», – говорится в сообщении.

В Московском регионе на субботу был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра.