РИАМО - 9 мар. В аэропортах Московского авиаузла «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и в подмосковном «Жуковском» в субботу днем задержали и отменили 34 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

С утра в воздушных гаванях количество отмененных и задержанных рейсов составляло 21.

Так, в международном аэропорту «Домодедово» четыре рейса задержали, еще пять отменили. В аэропорту «Шереметьево» 12 рейсов задерживаются, один отменен. Во «Внукове» девять рейсов задержали, два отметили.

Согласно онлайн-табло подмосковного «Жуковского», в этой воздушной гавани отменен один рейс, задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и (или) акустической форме.

В Московском регионе на субботу был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра.