РИАМО – 9 мар. Знаменитые российские артисты поздравили жительниц Московской области с Международным женским днем, праздничные мероприятия были развернуты в восьми городах Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Наши знаменитые артисты приехали в Подмосковье и поздравили женщин с 8 марта! Бесплатные концерты прошли в восьми городах области! Спасибо!» – написал губернатор Подмосковья на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В числе именитых гостей были пианист Денис Мацуев, артист балета Николай Цискаридзе, актер театра и кино Олег Меньшиков и другие.

Международный женский день стал официальным праздником в России в 1966 году, его отмечают 8 марта. Он также популярен в Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстане, Монголии и других странах. С 8 по 10 марта россиян ждут три выходных дня подряд в честь праздника.