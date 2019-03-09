РИАМО - 9 мар. В Подмосковье и Москве на 10 марта объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы из-за сильного ветра его объявили на 33 часа.

Такой же уровень погодной опасности объявлен почти на всей территории Центрального федерального округа на разные отрезки времени, кроме Костромской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Тульской и Липецкой областей.

Десятого марта в Московском регионе ожидаются облачная погода, небольшие осадки, метами гололедица. Температура ночью будет от минус 1 до плюс 1 градуса, днем – плюс 3-5 градусов. Ветер будет дуть южного и юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.