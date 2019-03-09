РИАМО - 9 мар. В павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) у Киевского вокзала 8 марта прошла акция «Дарим красоту», в рамках которой для женщин одновременно работали несколько мейкап-станций, в этот день павильон посетили свыше 1,1 тыс человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В Международный женский день в демонстрационном павильоне МЦД более 300 женщин получили в подарок бесплатный макияж от профессиональных визажистов.

«Восьмого марта в павильоне МЦД прошла праздничная программа «Дарим красоту», в рамках которой одновременно работали несколько мейкап-станций. Также на входе в павильон первые 400 женщин получили приятный презент в виде сертификата на косметическую продукцию. Получить подарок по сертификату можно будет в магазинах партнера программы лояльности «Город» для держателей карты «Тройка»», – говорится в сообщении.

Еще одним праздничным сюрпризом для гостей павильона стала дизайн-студия одежды. Здесь все желающие получили белую футболку, а также специальные материалы для ее декора.

Весь праздничный день для посетителей играли музыканты проекта «Музыка в метро» – дуэты Bee7even и Серената, а на выходе из павильона всех напоследок угощали вкусным чаем разных сортов. Мы рады, что смогли подарить праздник в этот день нашим прекрасным женщинам.

«В этот день мы побили рекорд по посещаемости – в павильон пришли более 1100 человек. Мы будем и дальше проводить в павильоне МЦД акции, приуроченные к важным праздникам», – уточняется в материале.

Программа лояльности карты «Тройка» – «Город» будет действовать и на Московских центральных диаметрах. Чтобы стать ее участником можно зарегистрировать свою карту «Тройка» на сайте или в мобильном приложении «Город». Весь праздничный день в павильоне работали консультанты программы лояльности, которые помогли желающим привязать свою карту «Тройка» к программе.

За использование карты «Тройка» в подключенных к программе «Город» торговых точках и при пополнении билета «Кошелек» карты «Тройка» от 250 рублей начисляются бонусы. В дальнейшем их можно использовать при пополнении билета «Кошелек» карты «Тройка» и обменивать на скидки в торговых точках партнёров программы. К программе присоединились уже более 380 тысяч столичных пассажиров.

В демонстрационный павильон МЦД на площади Киевского Вокзала вход свободный, он работает каждый день, без выходных, с 09:00 до 21:00.