РИАМО - 9 мар. Неизвестный из офиса в центре Москвы украл сумку, в которой находились 40 тысяч рублей и 32 тысячи евро, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 7 марта в 13:51 в ОМВД обратился советник гендиректора ООО и заявил о краже по адресу: Кривоколенный переулок, дом 12, строение 3.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 12:00 до 13:00 7 марта неизвестный свободным доступом из помещения офиса ООО по указанному адресу совершил кражу сумки, в которой находились 40 тысяч рублей и 32 тысячи евро, принадлежащих заявителю», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 2,42 миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража».