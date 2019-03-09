РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 мар. Ученики гимназии №5 подмосковного Королева заняли третье место на V Международном телевизионном конкурсе «Талант-2019» в номинации «Эстрадный вокал», сообщается в Instagram-аккаунте гимназии.

«Поздравляем Чичагову Катю и Козакова Влада, солистов эстрадной группы «Арт-микс» МБОУ «Гимназия №5», с победой! На V Международном телевизионном конкурсе «Талант-2019» в номинации «Эстрадный вокал» Катя и Влад стали лауреатами 3 степени!» - говорится в сообщении.

Руководитель эстрадной группы «Арт-микс» - Козакова Инна.

Конкурс проводился в Москве при поддержке министерства культуры Российской Федерации и Российской академии музыки имени Гнесиных.