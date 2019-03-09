РИАМО – 9 мар. Пожар произошел в квартире в одном из жилых домов в Коломне, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Коломна, микрорайон Щурово, 1-й Юбилейный проезд, дом 1, квартира 4.

«Есть пострадавшие. В 10:45 (9 марта – ред.) локализация пожара на площади 10 квадратных метров. В 11:00 ликвидация открытого горения. Дальнейшая информация уточняется», – говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек.

«В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия: 8(498)505-41-70, а также по телефону спасения – 01, с мобильного 101», – заключается в материале.

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