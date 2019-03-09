РИАМО – 9 мар. Сотрудники столичной воздушной скорой помощи спасают до 1 тысячи человек в год, пациентов транспортируют на легких вертолетах Московского авиационного центра марки BK-117 С-2, чаще всего пилотами становятся бывшие военные, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Если возникают экстренные и чрезвычайные ситуации, оказанием такой помощи занимаются службы городской медицины катастроф, работу которых координирует наш центр. Для срочной транспортировки пациентов в стационары мы используем автомобили скорой реанимационной помощи и санитарную авиацию, на пути которой не бывает пробок и светофоров. Долететь до любого места в пределах МКАД на медицинском вертолете можно примерно за семь минут, а добраться из центра города в ТиНАО – за 10–15 минут», – отметил замруководителя Научно-практического центра экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы Сергей Гуменюк.

Он уточнил, что во время чрезвычайных ситуаций центр становится главным медицинским штабом столицы.

«В распоряжение штаба поступают все медицинские организации города – от станций скорой помощи и переливания крови до аптек. На вооружении нашей службы сейчас три воздушных судна», – добавил Гуменюк.

По его словам, это легкие вертолеты Московского авиационного центра марки BK-117 С-2, которые были закуплены городом в 2016 году для Научно-практического центра экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения города.

«Ими управляют очень опытные пилоты, как правило, бывшие военные. Каждый борт укомплектован самым современным медицинским оборудованием. Например, там есть мониторы-дефибрилляторы Corpuls, с помощью которых делают массаж сердца при его остановке. Ими можно пользоваться прямо во время полета, так как пол у вертолетов диэлектрический. Он нейтрализует заряды тока от прибора», – подчеркнул Гуменюк.

Он отметил, что на воздушном судне также находятся кювезы (устройства для перевозки тяжелобольных и недоношенных младенцев), перфузоры (автоматические шприцевые дозаторы) и другие приборы, с помощью которых можно проводить экстренную реанимацию пациента.

Запас лекарственных препаратов и перевязочных материалов рассчитан на 25 человек. То есть медики могут высадиться на месте происшествия в разгрузочных жилетах и оказать помощь не одному, а сразу нескольким пострадавшим. Каждый вертолет может одновременно эвакуировать до трех пациентов с травмами средней степени тяжести или до двух пациентов в тяжелом состоянии. С 1 июня 2018 года вертолетная служба работает круглосуточно. За одну смену у авиамедицинской бригады может быть от двух до 10 вылетов.

Всего в штате центра экстренной медицинской помощи 130 опытных и высокопрофессиональных медиков.

«Все они прошли обучение на базе всероссийского центра медицины катастроф «Защита» и имеют удостоверения и сертификаты, подтверждающие их право на работу в авиамедицинской бригаде», – добавил Гуменюк.

Одна бригада состоит из врача и фельдшера. В нее входят сертифицированные анестезиологи и реаниматологи с опытом работы в наземной скорой помощи и отделениях реанимации стационаров. Это медики высшей квалификационной категории со стажем работы не менее 10 лет.

Медицинские воздушные суда дежурят в трех разных точках города. Один вертолет базируется на площадке городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова (улица Вешняковская, дом 23). Второй ждет вызовов на базе ГКБ имени С.С. Юдина (Коломенский проезд, дом 4). Третий стоит в аэропорту «Остафьево» в ТиНАО.

«Пострадавших мы эвакуируем в те больницы и клиники, которые подходят по профилю оказания помощи и находятся неподалеку от места происшествия. Например, пациентов с инфарктами и инсультами чаще всего доставляем в больницы, входящие в городскую инсультную сеть. Вертолетные площадки есть у НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, ГКБ №15 имени О.М. Филатова и ГКБ имени С.С. Юдина. Детей принимают в больнице имени З.А. Башляевой (улица Героев-Панфиловцев, дом 28), НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (улица Большая Полянка, дом 22), а также в детской городской клинической больнице №9 имени Г.Н. Сперанского (Ленинградский проспект, дом 16, строение 1)», – резюмировал Гуменюк.

Всего в Москве работает 10 вертолетных площадок на базе крупных медицинских центров. И еще 21 наземная площадка оборудована в ТиНАО (поселок Щапово, село Вороново, рабочий поселок Киевский, деревня Васюнино и другие). Зимой все площадки регулярно расчищают от снега.