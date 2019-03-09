РИАМО - 9 мар. Оперативники в районе Орехово-Борисово Южное задержали 18-летнего жителя столицы, подозреваемого в краже автомагнитол, похищенное изъято, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Ранее с заявлением о краже в полицию обратился представитель каршеринговой компании. По словам заявителя, неизвестный, взломав телефонный аккаунт для пользования каршеринговыми услугами, тайно похитил из автомобилей компании, припаркованных в разных частях района, пять автомагнитол.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний житель столицы. Похищенное изъято», – говорится в сообщении.

По данному факту дознанием ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – заключается в материале.