РИАМО - 9 мар. Столичных водителей призывают не парковаться под рекламными щитами и деревьями из-за сильного ветра в Москве в субботу, сообщается в Twiiter-аккаунте ЦОДД.

«В Москве сегодня ветер (перемен, конечно, с весны на зиму). Сильный, с порывами до 17 метров в секунду. Паркуйтесь бесплатно (в честь праздника), но остерегайтесь деревьев и рекламных щитов», – говорится в сообщении.

В субботу Московский регион будет находиться в южной части циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве – плюс 5-7, по области – от плюс 2 до 7 градусов.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 70%.

В Подмосковье и Москве на субботу объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра.