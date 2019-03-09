РИАМО – 9 мар. Основатель SpaceX Илон Маск в своем Twiiter вновь восхитился российской техникой, сообщает Газета.ru.

Маск выразил благодарность гендиректору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину за поздравление с окончанием испытания нового многоразового пилотируемого корабля Dragon 2 и поделился тем, что ему нравится российская техника.

«Спасибо от имени SpaceX! Мы всегда восхищались вашими ракетно-космическими технологиями», – написал Маск.

Седьмого марта Маск написал в Twitter, что у Российской Федерации отличная ракетная техника и наилучший из имеющихся двигателей.