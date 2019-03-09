РИАМО - 9 мар. На 48-м километре МКАД произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате ДТП пострадали шесть человек, один из них позже скончался, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«В 06:30 на 48-м километре МКАД произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. В результате шесть пострадавших, один из них скончался», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшей аварии.

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