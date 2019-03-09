РИАМО – 9 мар. Столичные волонтеры в Международный женский день поздравили более 40 тысяч москвичек в рамках акции «Вам любимые», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В первую очередь они дарили цветы тем, кто в праздничный день выполнял свой профессиональный долг, – работницам сферы городского хозяйства, учреждений культуры, социальных и медицинских организаций. Так, например, акция прошла в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, где волонтеры поздравили медперсонал и пациенток. А на Манежной площади цветы вручили работницам ЖКХ», – говорится в сообщении.

Акция состоялась на 52 городских площадках, в ней приняли участие свыше 600 волонтеров.

Сюрприз ждал и пассажирок московского метро.

«На станциях «Курская», «Арбатская», «Тургеневская», «Чистые пруды», «Охотный Ряд» и «Театральная» звучала популярная классическая музыка в исполнении участников проекта «Музыка в метро». А волонтеры вручали тюльпаны представительницам прекрасного пола», – отмечается в материале.

Уже не в первый раз в акции принял участие заслуженный артист России Вячеслав Манучаров. В этом году он присоединился к поздравлениям пассажирок столичной подземки.

«Мероприятие также прошло в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», на территории Казанского, Ленинградского и Павелецкого вокзалов, на трамвайном маршруте «А», в пансионате для ветеранов труда №31, в парке «Зарядье», парке Горького и парке Победы», – уточняется на сайте.

В завершение акции в парке Победы состоялся флешмоб.

«Волонтеры подарили сотни тюльпанов женщинам, а затем выстроились в «восьмерку». К ним присоединились и многие прохожие», – резюмируется в сообщении.