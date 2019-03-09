РИАМО - 9 мар. Один человек с огнестрельным ранением и три человека с колото-резаными ранениями госпитализированы с улицы Белореченская в столице, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 8 марта в 21:00 в службу «02» от граждан поступила информация о ножевом ранении по адресу: Москва, улица Белореченская, дом 6.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен мужчина 1968 года рождения, который нарядом скорой медпомощи с диагнозом: огнестрельное ранение живота слева, задней поверхности грудной клетки слева, колото-резаным ранением живота справа госпитализирован», – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что также в субботу в службу «02» из медучреждения поступили телефонограммы об обращении к ним самотеком с адреса: улица Белореченская, дом 27, и госпитализации: мужчины 1974 года рождения с диагнозом: колото-резаные раны брюшной полости, лица, спины; мужчины 1982 года рождения с диагнозом: колото-резаные раны брюшной полости, верхних и нижних конечностей; мужчины 1983 года рождения с диагнозом: колото-резаные раны брюшной полости.

Он подчеркнул, что обстоятельства происшествия устанавливаются. Проверку проводят следователи.

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