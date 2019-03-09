РИАМО – 9 мар. В центре столицы оперативники задержали 44-летнею приезжую, которая пыталась получить кредит в одном из банков, используя поддельные документы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию поступило заявление от представителя службы безопасности одного из банков.

«Он сообщил, что неизвестная женщина для получения кредита в размере 200 тысяч рублей предоставила в филиал банка на Долгоруковской улице документы, которые вызвали у сотрудников организации сомнение в их подлинности», – говорится в сообщении.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по адресу места происшествия задержали подозреваемую – 44-летнюю приезжую женщину, временно зарегистрированную в столице. Установлено, что злоумышленница предоставила в банк чужой паспорт и справку о доходах с недостоверными данными.

«Отделением дознания ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 159 УК РФ «Мошенничество», – подчеркивается в материале.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.