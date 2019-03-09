РИАМО - 9 мар. В деревне Шебанцево городского округа Домодедово в одном из кафе мужчина открыл стрельбу, ранения получили три человека, по данному факту полицией проводится проверка, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Сегодня ночью в деревне Щебанцево городского округа Домодедово в одном из кафе произошла стрельба, в результате которой три человека получили телесные повреждения. Мужчина, который произвел выстрелы, уже установлен», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка.