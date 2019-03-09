РИАМО - 9 мар. В субботу утром в столичных аэропортах «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково» и подмосковном «Жуковском» задержали и отменили 21 рейс, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» три рейса задержано, три отменено. В «Домодедове» два рейса задержано и пять отменено. В аэропорту «Шереметьево» задерживаются шесть рейсов, отменен один.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отменен один рейс, задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.