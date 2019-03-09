РИАМО - 9 мар. Из квартиры бизнесмена на улице Новый Арбат в столице безработный украл 200 тысяч долларов, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 7 марта в 10:40 в ОМВД обратился генеральный директор ООО 1992 года рождения, проживающий по адресу: улица Новый Арбат, дом №31/12, и заявил о краже из квартиры по месту жительства.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 12:00 второго февраля до 13:00 пятого февраля неизвестный, свободным доступом проник в указанную квартиру, откуда совершил кражу 200 тысяч долларов США, принадлежащих заявителю. Материальный ущерб составил около 13,15 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что 7 марта в 15.00 по адресу: Москва, Рублевское шоссе, дом №26, корпус 2, сотрудниками полиции задержан неработающий мужчина 1983 года рождения, который изобличен в совершении данного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».

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