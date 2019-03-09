РИАМО - 9 мар. Полицейские задержали мужчину, который подозревается в избиении своего знакомого до смерти в ходе пьяной ссоры в поселке имени Цюрупы Воскресенского района, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 8 марта в 08:30 в квартире на улице Рабочий городок в поселке имени Цюрупы Воскресенского района со следами побоев обнаружен труп.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Воскресенску ГСУ СК России по Московской области владелец квартиры, знакомый погибшего 1982 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».