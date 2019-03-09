РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 мар. В подмосковном Подольске пропала 14-летняя Виктория Озеревская, о ней ничего не известно с 7 марта текущего года, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пропал подросток Виктория Озеревская 2004 года рождения, с 7 марта информации о ее местонахождении нет. Приметы: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, волосы русые длинные», – говорится в сообщении.

Была одета в короткую коричневую кожаную куртку, возможно леггинсы с белыми лампасами, бирюзовые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или «112».