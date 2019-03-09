РИАМО - 9 мар. На Ленинградском шоссе в Москве произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате ДТП два человека погибли, один пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.



«Сегодня в 05:20 на Ленинградском шоссе, дом 202, произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля Nissan. В результате два человека погибли на месте и один госпитализирован», - сказал собеседник агентства.



Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшей аварии.

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