РИАМО - 9 мар. В России планируется сертифицировать самолет с новейшим турбовальным двигателем (ТВД) ВК-800 в 2020 году, в этом году аппарат должен пройти стендовые испытания, сообщает RussiaToday.

ВК-800 - это двигатели для легких самолетов и вертолетов грузоподъёмностью 1-1,5 тонны. Российские разработки должны заменить иностранные моторы. Этот двигатель придаст стимул для развития авиационной промышленности и региональных перевозок, а, кроме того, снизит зависимость от зарубежных производителей.

«Уже прошла макетная комиссия с участием специалистов сертификационного центра ЦИАМ. В этом году рассчитываем на плотную работу с институтом: планируем использовать стендовую базу ЦИАМ и НИЦ ЦИАМ для проведения сертификационных испытаний. Уже обсуждены технические задания и разосланы проекты договоров», - сказал ведущий конструктор проекта силовой установки Виталий Логинов.

Он подчеркнул, что в 2020 году планируется сертификация самолета, оснащенного двигателями ВК-800.

Серийное производство ВК-800 будет развернуто после получения сертификата. Сборкой агрегата будет заниматься научно-производственный центр «Лопатки. Компрессоры. Турбины» (вблизи Волоколамска).

На сегодняшний день ВК-800С превосходит заграничные аналоги по взлетной мощности (900 лошадиных сил против 850 лошадиных сил у чешского H80) и экономичности. Кроме того, удельный расход топлива у российского двигателя составляет 0,243 кг/л.с. в час, тогда как у чешского аналога — 0,269.