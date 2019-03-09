РИАМО - 9 мар. Квартира загорелась в доме на улице Горького в подмосковном Королеве, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 02:42 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Королев, улица Горького.

«В 03:08 ликвидация последствий пожара. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: пять единиц техники, 19 человек», - говорится в сообщении.