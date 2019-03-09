РИАМО - 9 мар. Тело женщины без внешних признаков насильственной смерти нашли в городе Куровское городского округа Ликино-Дулево, труп направлен в морг, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Восьмого марта в 11:41 на улице Кирова города Куровское городского округа Ликино-Дулево без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестной женщины 60-65 лет», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что для проведения судебно-медицинского исследования труп женщины направлен в морг.

По данному факту проверку проводит следственный отдел по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области, заключил представитель пресс-службы.