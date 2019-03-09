РИАМО - 9 мар. Шесть бытовок загорелись на улице Новый Арбат в столице, площадь пожара составила 100 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В субботу в 00:39 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Новый Арбат, 15.

«По прибытию было установлено, что происходит горение шести бытовок. По предварительной информации, площадь пожара составляет порядка 100 квадратных метров. Принятыми мерами в 01:43 пожар был ликвидирован», - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало. Для ликвидации пожара были высланы 19 единиц техники (65 человек личного состава).