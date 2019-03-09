РИАМО - 9 мар. МЧС разослало жителям Московской области СМС-сообщения с предупреждением сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду, спасатели рекомендуют соблюдать осторожность и быть внимательными.

«Росгидромет: в период с 07:00 до 17:00 9 марта в Московской области, начиная с западных районов, ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. МЧС рекомендует: будьте внимательны и осторожны!» - говорится в сообщении.

В субботу Московский регион будет находиться в южной части циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 5-7, по области - от плюс 2 до 7 градусов.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 70%.

В Подмосковье и Москве на субботу объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра.