РИАМО - 9 мар. В субботу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами пройдут дожди, максимальная температура составит плюс 7 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в южной части циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 5-7, по области - от плюс 2 до 7 градусов», - говорится в сообщении.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 70%.

Для метеозависимых людей такие внешние условия остаются некомфортными и могут сопровождаться болями и ломотой в суставах, скованностью и болями в позвоночнике, ухудшается состояние у лиц, страдающих вегето-сосудистой дистонией, обостряются бронхиты, бронхиальная астма.

Синоптики отметили, что эмоциональное состояние тоже очень тесно связано с колебаниями погодных факторов, ветреная, пасмурная влажно-прохладная погода вызывает немотивированные симптомы депрессии, ухудшение настроения, снижение работоспособности.

Необходимо снижать проявления метеозависимости. Для этого нужно, прежде всего, изменить образ жизни: нормализовать режим труда и отдыха, чаще бывать на воздухе, должен быть полноценный сон, водные процедуры, ванны с различными добавками которые благоприятно влияют на нервную и сосудистую систему, поливитамины и адаптогены. Однако, следует помнить, что метеозависимость - это вторично, колебания метеорологических параметров «бьют» по наиболее слабым местам организма, поэтому необходимо устранить причину и лечить основное заболевание.