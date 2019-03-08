РИАМО - 8 мар. Спасатели ликвидировали пожар, который произошел в частном доме на особо охраняемой природной территории Серебряный бор в Москве, информация о пострадавших не поступала, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по столице.
«В 20:51 пожар в СЗАО полностью ликвидирован», – говорится в сообщении.
Как указано на сайте ГУ МЧС России по столице, пожар произошел в одноэтажном деревянном строении по всей площади по адресу: набережная Новикова-Прибоя, напротив дома 11.
Сведений о пострадавших не поступало.
По данным ряда СМИ, здесь загорелся частный дом.
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