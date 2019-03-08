РИАМО - 8 мар. В России числится около 10 миллионов кроссоверов и внедорожников, что составляет 22,6% от всего российского парка легковых автомобилей, сообщается на сайте «Автостат».

«В собственности жителей РФ находится 9 миллионов 840 тысяч кроссоверов и внедорожников (на 1 января 2019 года). Это составляет 22,6% от всего российского парка легковых автомобилей. Таким образом, можно сказать, что практически каждый пятый легковой автомобиль на наших дорогах относится к сегменту SUV», – говорится в сообщении.

Наиболее высокий процент таких автомобилей отмечен в Дальневосточном федеральном округе – доля SUV в местном парке легковых автомобилей – 27,4%. Таким образом, каждый четвертый автовладелец на Дальнем Востоке ездит на машине с высоким клиренсом и улучшенными дорожными характеристиками.

В Северо-Западном Федеральном округе таких автомобилей 25,6%, в Центральном – 25,5%, во многом благодаря высокой долевой составляющей Москвы и Санкт-Петербурга.

«В обеих столицах доля SUV превышает средний показатель по стране: в парке Москвы на кроссоверы и внедорожники приходится 33,6%, а в Северной столице – 29,2%», – уточняется в материале.

В Сибири на этот сегмент приходится 23,8%, на Урале – 22,8%. В парке Приволжского ФО доля кроссоверов и внедорожников составляет 20,4%.

Меньше всего автомобилей указанного сегмента находится на юге страны. Так, в Южном ФО доля SUV – 16,7%, а на Северном Кавказе – 11,9%.