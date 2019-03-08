РИАМО - 8 мар. За два месяца товарооборот между Россией и Китаем вырос на 1,7% до 16 миллиардов долларов, сообщает Федеральное агентство новостей.

«По данным китайской таможни, объем экспорта из Китая в РФ снизился на 4,8%, составив 7,07 миллиарда долларов. При этом объем импорта российских товаров в КНР вырос на 7,5% до 8,97 миллиарда долларов. В феврале объем товарооборота между двумя странами составил 6,83 миллиарда долларов», – говорится в сообщении.

За 2018 год товарооборот между Москвой и Пекином вырос на 27,1% до 107 миллиардов долларов.