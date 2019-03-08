РИАМО - 8 мар. Московский хоккейный клуб «Спартак» уступил петербургскому СКА в шестом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги, сообщает в пятницу «Советский спорт».

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу СКА.

«У победителей встречи голами отметились Никита Гусев (36-я минута) и Сергей Плотников (58-я), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Илья Зубов (59-я). <…> Первые две игры завершились победами «Спартака» в Петербурге (2:0, 3:2), а следующие три матча – победами СКА (5:2, 3:2 ОТ, 2:1)», – говорится в сообщении.

Так, счет в серии до четырех побед стал 4–2 в пользу петербургской команды.

В 1/4 финала плей-офф КХЛ СКА сыграет с «Локомотивом», который выиграл «Сочи» в шести матчах – 4–2.

Ранее хоккейный клуб из Москвы «Динамо» в первом раунде переиграл финский «Йокерит» в шести матчах со счетом 6:2, команда вернулась в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.