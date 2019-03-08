РИАМО - 8 мар. На северо-западе столицы трое неизвестных злоумышленников сильно избили мужчину, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Пострадавший – мужчина 45 лет. У него диагностировали травму головы, позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие травмы.

«Установлено, что 7 марта не позднее 04:00 по адресу: улица Маршала Катукова, дом 13, корпус 2, трое неизвестных причинили указанные телесные повреждения неизвестному мужчине, после чего скрылись», – сказал собеседник агентства.

По его словам, возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».