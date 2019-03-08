РИАМО - 8 мар. На трассе Москва – Касимов произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате ДТП один человек погиб и пять пострадали, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД по Московской области.

«В 17:30 на 51-м километре трассы Москва – Касимов столкнулись Hyundai и BMW. Один человек погиб, пятеро пострадали. Двое из них дети», – сказал собеседник агентства.

Пострадавших госпитализировали. В настоящий момент устанавливаются все причины произошедшего, добавил он.