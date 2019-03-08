РИАМО - 8 мар. В московском аэропорту «Внуково» сотрудники ФСБ и МВД России задержали бывшего первого заместителя главы госхолдинга «Росгеология» Руслана Горринга в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.

«В результате тесного взаимодействия следователей ГСУ СК России по Московской области с оперативными сотрудниками управления ФСБ по Москве и Московской области, а также областного ГУ МВД в столичном аэропорту «Внуково» задержан бывший первый замдиректора «Росгеологии» Руслан Горринг», – говорится в сообщении.

В настоящее время его доставляют к следователю области для допроса в качестве подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Горринг был уволен 29 января решением главы Минприроды Дмитрия Кобылкина после скандального видео в интернете, где Горринг общается с другими пользователями стримингового сервиса, используя нецензурную лексику, угрожая физической расправой и рассказывая об интимных связях с сотрудниками компании.