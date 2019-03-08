РИАМО - 8 мар. В одном из стоматологических кабинетов на западе Москвы во время операции под наркозом скончался 15-летний пациент, по факту инцидента проводится проверка, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.

По данным следствия, несовершеннолетний 2003 года рождения поступил на стационарное лечение в одно из медицинских учреждения города, где 7 марта после проведения стоматологических процедур скончался.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», – говорится в сообщении.

Следствием будут проведены проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным ряда СМИ, подросток имел инвалидность, страдал одним из поведенческих расстройств. Скончался мальчик во время наркоза от удушья, реанимационные мероприятия ему не помогли. Допускается вероятность того, что у скончавшегося было ранее не выявленное заболевание, которое не совместимо с наркозом.

В столичной больнице умер школьник, которого подожгли в подъезде жилого дома>>