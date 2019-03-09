РИАМО - 9 мар. В подмосковном Солнечногорске в субботу пройдут народные гулянья, гостей ждет ярмарка, выставка работ местных ремесленников, мастер-классы по бисероплетению и блинопечению, также в этот день испекут рекордный блин диаметром не менее 1 метра, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Народные гулянья «Широкая Масленица» начнутся в 12:00 на набережной озера Сенеж в Солнечногорске. Завершится праздник в 16:00.

«Будет испечен рекордный блин диаметром не менее 1 метра и пройдет акция «Блин для любимой» – каждый желающий мужчина сможет оригинально и вкусно признаться в любви своей девушке», – говорится в сообщении.

Также здесь пройдет ярмарка выпечки по старинным рецептам Солнечногорья. Гостей ждет ярмарка работ местных ремесленников и арт-фестиваль «Солнечногорский валенок».

Впервые пройдет масштабная выставка-презентация обереговых кукол (более 1 тысячи уникальных экземпляров), а также работ из картона от молодой художницы Екатерины Мироненко.

Кроме того, желающие смогут посетить мастер-классы по тестопластике и валянию из шерсти, бисероплетению и блинопечению, взятию снежного городка и созданию арт-объекта «Прощай, Зима! Прощай, обида!». Мероприятие будет сопровождаться народными и казачьими песнями.