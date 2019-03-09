РИАМО - 9 мар. Электропоезда Павелецкого направления Московской железной дороги не будут останавливаться на станции «Москва-Товарная» с 9 марта по 1 декабря, в это время будет проводиться модернизация, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«Строители заменят фундамент и плиты перекрытий островной платформы, установят новые кассы с возможностью обслуживания маломобильных пассажиров, пандусы, навесы для защиты от непогоды, смонтируют информационное табло, систему оповещения, стойки экстренной связи. Также полностью обновится система освещения», – говорится в сообщении.

Для сохранения транспортной доступности с субботы некоторым пригородным поездам Павелецкого направления назначена дополнительная остановка на платформе «ЗИЛ» («Тульская»).

Пассажиров призвали учитывать эту информацию при планировании поездок.