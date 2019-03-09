РИАМО - 9 мар. Под сводами старейшего лютеранского собора Москвы вечером в субботу пройдет необычный концерт цикла «Звучащие полотна» фонда «Бельканто», посвященный творчеству художников-импрессионистов, говорится в сообщении пресс-службы фонда.

«Под музыку Баха, Марчелло и Моцарта зрители станут свидетелями рождения знаменитых полотен импрессионистов, исполненных в технике рисования песком. Картины по мотивам Ренуара, Писсаро, Моне и других живописцев будут проецироваться на купол собора по мановению руки мастера песочной анимации», — говорится в сообщении.

В концерте примут участие Российский квартет саксофонистов, квартет саксофонистов Sirenes Saxophone Quartet, Ольга Кемова (орган), Иван Ипатов (орган) и Анна Иванова (песочная анимация).

Концерт начнется в 18:00 9 марта по адресу: Старосадский переулок, 7.