РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 мар. В Доме культуры «Машиностроитель» микрорайона Климовск Подольска в субботу проведут конкурс «Супербабушка», сообщается в группе «ДК «Машиностроитель» / городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Бабушка – это родной, добрый человек, без которого сложно обойтись в жизни. Конечно, бабушки бывают разные. Одни не мыслят жизни без своего домика с огородом, другие читают глянцевые журналы, путешествуют, ходят в театры. А еще бывают бабушки-спортсменки, бабушки-поэтессы и многие другие. Девятого марта в ДК «Машиностроитель» будет проходить конкурс «Супербабушка», в ходе которого конкурсантки покажут, какие они красивые, энергичные и талантливые», – говорится в сообщении.

Начнется мероприятие в 13:00 и будет проходить по адресу: микрорайон Климовск, улица Ленина, дом №20. Вход свободный.