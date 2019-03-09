РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 мар. Конные соревнования по выездке «Улыбнись весне!» пройдут в субботу в конноспортивном клубе (КСК) «Фаворит» в Подольске, они будут посвящены Международному женскому дню, сообщается в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Начнется турнир в 9:00 с езды на строевой рыси предварительного, затем подготовительного и начального уровня на лошадях и пони, а завершится дерби на пони и адаптивным спортом», – говорится в сообщении.

Победители каждой езды, маршрута награждаются кубками, медалями и грамотами. Призеры каждой езды, маршрута – медалями, грамотами. Лошади победителей и призеров награждаются памятными розетками. Награждение победителей и призеров проводится по окончании каждой езды в пешем строю. Турнир будет проходить по адресу: деревня Бородино, Варшавское шоссе, дом №1.