РИАМО - 8 мар. В пятницу вечером в столичных аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» задержали и отменили 23 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» два рейса задержаны, три отменены. В «Домодедове» семь рейсов задержано и пять отменено. В аэропорту «Шереметьево» задерживаются пять рейсов, один отменен.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задержек и отмен рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

В Подмосковье и Москве на пятницу и субботу объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду.