РИАМО - 8 мар. Военнослужащие Кремлевского полка поздравили представительниц прекрасного пола необычным способом – они продемонстрировали лучшие элементы строевой подготовки, а также подарили женщинам цветы, сообщает в пятницу Газета.ru.

Поздравляли дам в рамках акции «Вам, любимые».

«Восьмого марта в Александровском саду под музыкальное исполнение Кремлевского оркестра военнослужащие продемонстрировали элементы строевой подготовки и подарили женщинам букеты цветов», – говорится в сообщении.

Акция, приуроченная к Международному женскому дню, прошла 8 марта дважды.