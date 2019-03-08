РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мар. В парке имени Виктора Талалихина в Подольске 10 марта пройдут соревнования по воркауту, их включили в праздничную программу, посвященную празднованию Широкой Масленицы, сообщил «РИАМО в Подольске» руководитель местного отделения Федерации воздушно-силовой атлетики России Павел Павлов.

В парке Талалихина 10 марта с 12:00 до 15:00 на спортивной площадке будут проходить соревнования по силовому экстриму, конкурс «Русские богатыри» и состязания по воркауту.

«Соревнования по воркауту мы посвятим празднику Русской Масленицы, так как в этот день по традиции на Руси мужчины показывали свою удаль в разных состязаниях и молодецких забавах. Все желающие смогут посмотреть воркаут в дисциплинах «фристайл» и «выход силой». Ожидаем участников из ближайшего Подмосковья», - сказал Павлов.

По его словам, победители получат кубки, медали, грамоты и ценные призы от комитета по физической культуре и спорту администрации горокруга Подольск.