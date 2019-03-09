РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 9 мар. Традиционную лыжную гонку формата заслуженного мастера спорта СССР Ивана Утробина проведут в подмосковном Красногорске в субботу, принять участие смогут все желающие, сообщается на официальном сайте гонки.

«Публикуем положение о проведении традиционной 16-й классической лыжной гонки заслуженного мастера спорта СССР Ивана Утробина 9 марта 2019 года. В этом году планируется подготовить круг 7,5 километра. Дистанция для мужчин – 2 круга по 7,5 километра, для женщин – 1 круг по 7,5 километра», – говорится в сообщении.

Формат гонки Утробина – классическая гонка с общим стартом, допускаются все желающие.

«Также пройдут традиционные старты для самых маленьких и начинающих лыжников в возрасте 8 лет и младше. Желательно прислать предварительную заявку на ребенка», – говорится в сообщении.

Соревнования начнутся на лыжном стадионе Красногорска в 11:00.

Иван Утробин – советский лыжник, заслуженный мастер спорта СССР, почетный гражданин Красногорского района. Утробин является бронзовым призером IX зимней олимпиады 1964 года в Австрии, бронзовым призером чемпионата мира 1962 года в Польше, двенадцатикратным чемпионом СССР на дистанциях от 15 до 70 километров и в эстафете. Был членом сборной команды СССР по лыжам с 1959 по 1970 годы.

Утробин собственными силами проложил в Красногорске лыжные трассы, на которых проводят многие международные и всероссийские соревнования. На трассах, известных как «Иванов круг», построили лыжный стадион.