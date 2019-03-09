РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 мар. Масленичные ярмарки пройдут в субботу и воскресенье в парках городского округа Люберцы, в них примут участие около 30 предпринимателей.

Во время народных гуляний в парках будет организована работа тематических ярмарок. Гости из Москвы, Углича, Сергиева Посада, Тамбова, Тверской области представят на них свои изделия.

Посетителям ярмарки предложат блины, горячий глинтвейн, медовуху, чай из самовара, рыбные, мясные и кондитерские изделия, товары из стекла и дерева.

Масленичные гулянья пройдут во всех поселках городского округа. В рамках ярмарочных мероприятий организуют катание на лошадях, пони, а также катание с горок на ватрушках. Будут работать мастер-классы и аттракционы для детей и взрослых.